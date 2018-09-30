للمرة السادسة خلال شهر.. الأهالي يحرقون رجلا للاشتباه بخطفه الأطفال

مكسيكو(صدى):

هاجم نحو 100 شخص الشرطة المحلية لولاية هيدالغو بالمكسيك واختطفوا مخبرا و3 رجال آخرين، وقاموا بضربهم بقوة وحرقوا المخبر بعدما أغرقوه بالوقود بعد أن لاحقته إشاعات حول قيامه بخطف الأطفال .

ووفقًا لموقع ” ذا صن ” أظهرت لقطات رجلًا مشتعلًا بالنيران بينما يبدأ السكان مهاجمته، كما ظهر بعض الأشخاص يعتدون على رجل في ساحة البلدة ويجردونه من ملابسه قبل ركل رأسه.

في نفس السياق وصلت الشرطة لإنقاذ الرجل واثنين آخرين وقال مكتب المدعي العام إنه يحقق في الحادث وسيقدم المسؤولين عنه للعدالة .

جدير بالذكر أن المكسيك شهدت 5 حوادث قتل مماثلة خلال شهر فقط نتيجة إشاعات عن خطف الأطفال.