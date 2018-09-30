بالصور.. مواطنات يشاركن في أول تجمع نسائي خليجي لقيادة الفورمولا بالبحرين

المنامة(صدى):

تستعد شابات سعوديات لإطلاق أول تجمع نسائي خليجي لطواف سيارات الفورمولا وأنواع الجيب المختلفة في منتصف شهر أكتوبر، تحت شعار ” يلا بنات ” والتي تعد المبادرة الأولى من نوعها في الخليج بمملكة البحرين.

ومن المقرر أن تشارك 250 سيارةً بحرينية وسعودية وخليجية وعالمية لتتنافس في حلبة البحرين الدولية المخصصة لبطولات الفورمولا، وسط إستخدام طرق غير تقليدية لتزيين سيارات الفورمولا، تبدأ من النقش على هياكلها، وتنتهي بالرسم عليها بأسلوب بعيد عن الرتابة والتقليد، ولتعبر هذه الزينة عن شخصية صاحبة السيارة في فعالية.

من جانبها قالت مارتين القصاب الرئيس التنفيذي لفعالية ” يلا بنات “: لدينا 10 نساء سعوديات سجلن مشاركتهن رسمياً في الموكب، أما بالنسبة إلى الضيوف اللائي سيحضرن، سيكون لدينا قرابة 50 سيدة سعودية زائرة معبرة عن مدى سعادتها بدعم الحدث من مختلف الجهات النسائية.