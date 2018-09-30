أبرز حقوق المواطنات في العمل والأحوال الشخصية

الطائف(صدى):

أوضحت أكاديمية بجامعة الطائف للمواطنات أبرز الحقوق التي كفلتها لهن الأنظمة؛ حيث قدمت نائب رئيس قسم الأنظمة في جامعة الطائف الدكتورة عبير العبيدي، شرحًا مميزًا لأبرز ما ورد في الأنظمة التي تخص حقوق المرأة في الأحوال الشخصية، والتحقيق، ونظام العمل، ونظام المرافعات، ونظام التنفيذ، والأحوال المدنية.

وأشارت ” العبيدي ” إلى أن خلال ورشة عمل نظمتها كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الطائف، كيفية تعامل المواطنات مع حالات التحرش الإلكتروني وطريقة الإبلاغ عنها ووسائل الابتزاز وعقوبتها، كما شرحت بعض النصوص الخاصة بمسألة النفقة.

وقالت أن هناك حالات لا يُنفذ فيها الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً، لافتة إلى أهم حقوق المرأة في التحقيق، وكذلك مسألة إجازة الوضع والعدة ورعاية الطفل للمرأة العاملة، والتعاميم الخاصة بتنفيذ الأحكام ضد المرأة السجينة.