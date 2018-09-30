حقيقة صورة ” ترامب ” المنشورة لأكثر من 275 ألف مرة

واشنطن(صدى):

كشف الصحفي في صحيفة نيويورك تايمز ” كيفين روز ” ، حقيقة الصورة التي تداولها نشطاء التواصل الاجتماعى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو ينقذ ضحايا إعصار فلورانس الذي ضرب ولاية نورث كارولينا مؤخرًا.

وأوضح ” كيفين ” على صفحته في ” تويتر ” ، أن الصورة مزيفة وأن الصورة الأصلية التقطت لرجال إنقاذ يحاولون إنقاذ شخص خلال إعصار اجتاح وسط ولاية تكساس عام 2015، أي قبل انتخاب ترامب بسنوات، وأنه بالتأكيد لم يكن على متن قارب مطاطي.

وحققت الصورة، التي تبادلها أنصار ” ترامب ” باعتبارها صورة تجاهلتها وسائل الإعلام، انتشارًا واسعًا على فيسبوك، وصل إلى أكثر من 275 ألف مرة.

وعلى الرغم من ذلك التوضيح، فإن الصورة ظلت تنتشر بشكل كبير منذ ظهورها أول مرة في السادس عشر من سبتمبر، بحسب ما نقل موقع النسخة البريطانية من هافنغتون بوست.