طعنات غادرة تنهي حياة فتاة رفضت الزواج من زميلها

مليكة فؤاد(صدى):

سدد عشريني عدة طعنات غادرة بالسلاح الأبيض لزميلته أمام المارة بالشارع بسبب رفضها الزواج منه بمدينة مكناس المغربية، ما أسفر عن مصرعها قرب مقر غرفة الصناعة التقليدية.

وتفصيلا: انتقم شاب من زميلته التي رفضت الزواج منه بطريقة بشعة حيث أقدم على طعنها بسلاح أبيض حتى أطرحها جثة هامدة، وعلى الفور تم نقل جثمان القتيلة إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بهدف التشريح الطبي.

وهذا وقد تم اعتقال القاتل بعد إلقاء الأجهزة الأمنية القبض عليه واقتياده إلى مخفر الشرطة.