شاب يقتل والده ويسلم نفسه في بلقرن
شهدت محافظة بلقرن، ظهر اليوم الأحد، جريمة بشعة أثارت فزع الأهالي حيث قام شاب عشريني بقتل والده الخمسيني دون رادع أو ضمير .
وتلقت الجهات الأمنية بلاغًا بالحادث، لتنتقل على الفور إلى موقع الجريمة حيث سلم الشاب نفسه معترفًا بجريمته.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55035 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
6666[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 1 ساعة
اسال الله ان ينتقم منه في الدنيا والاخرة كيف يجرؤ على قتل والده لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
اللهم اجبر الاسرة في مصيبتهم وانزل عليهم الصبر يارب العالمين
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 11426 ] نشر منذ 59 دقيقة
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله .
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 64 ] نشر منذ 49 دقيقة
يارب سترك ورحمتك