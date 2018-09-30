شاب يقتل والده ويسلم نفسه في بلقرن

أبها(صدى):

شهدت محافظة بلقرن، ظهر اليوم الأحد، جريمة بشعة أثارت فزع الأهالي حيث قام شاب عشريني بقتل والده الخمسيني دون رادع أو ضمير .

وتلقت الجهات الأمنية بلاغًا بالحادث، لتنتقل على الفور إلى موقع الجريمة حيث سلم الشاب نفسه معترفًا بجريمته.