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شاب يقتل والده ويسلم نفسه في بلقرن

شاب يقتل والده ويسلم نفسه في بلقرن
أبها(صدى):

شهدت محافظة بلقرن، ظهر اليوم الأحد، جريمة بشعة أثارت فزع الأهالي حيث قام شاب عشريني بقتل والده الخمسيني دون رادع أو ضمير .

وتلقت الجهات الأمنية بلاغًا بالحادث، لتنتقل على الفور إلى موقع الجريمة حيث سلم الشاب نفسه معترفًا بجريمته.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 55035 ] نشر منذ 1 ساعة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 1 ساعة

اسال الله ان ينتقم منه في الدنيا والاخرة كيف يجرؤ على قتل والده لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
اللهم اجبر الاسرة في مصيبتهم وانزل عليهم الصبر يارب العالمين

[ عدد التعليقات: 64 ] نشر منذ 49 دقيقة

يارب سترك ورحمتك

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