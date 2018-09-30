” تعليم ينبع ” تكشف عن شروط التسجيل في الانتساب الكلي بمختلف المراحل

نايف السالم(صدى):

زفت إدارة تعليم ينبع، بشرى سارة لطلاب المنازل بشأن التسجيل في الانتساب الكلي، قائلة إنه بدأ التسجيل في الانتساب بمختلف المراحل للعام الدراسي الحالي 1439 / 1440 هـ.

ومن ناحيته، صرح رئيس قسم الاختبارات والقبول زياد بن حمود خلاف؛ بأن الإدارة حدّدت التسجيل في المحافظة والقطاعات التابعة لها على النحو التالي: المرحلة المتوسطة: مدارس سهيل بن عمرو، والربوة، وعثمان بن عفان وعقبة بن نافع والمثنى بن حارثة، فيما حددت المدارس الثانوية بـ: ثانوية الملك عبدالعزيز، وثانوية زيد بن الخطاب، وثانوية الملك عبدالله، وثانوية الملك سعود، وثانوية السلطان الغزنوي.

ولفت إلى الشروط التي يجب توافرها في التسجيل ألا وهي: أن يتقدم الدارس الذي يرغب في الالتحاق عن طريق الانتساب إلى إدارة المدرسة وقت التسجيل، والذي يستمر حتى 7 / 3 / 1440 هـ، ويتم قبول الطلاب في كل صف دراسي للمرحلتين المتوسطة والثانوية حسب الطاقة الاستيعابية.