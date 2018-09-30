” تعليم ينبع ” تكشف عن شروط التسجيل في الانتساب الكلي بمختلف المراحل
زفت إدارة تعليم ينبع، بشرى سارة لطلاب المنازل بشأن التسجيل في الانتساب الكلي، قائلة إنه بدأ التسجيل في الانتساب بمختلف المراحل للعام الدراسي الحالي 1439 / 1440 هـ.
ومن ناحيته، صرح رئيس قسم الاختبارات والقبول زياد بن حمود خلاف؛ بأن الإدارة حدّدت التسجيل في المحافظة والقطاعات التابعة لها على النحو التالي: المرحلة المتوسطة: مدارس سهيل بن عمرو، والربوة، وعثمان بن عفان وعقبة بن نافع والمثنى بن حارثة، فيما حددت المدارس الثانوية بـ: ثانوية الملك عبدالعزيز، وثانوية زيد بن الخطاب، وثانوية الملك عبدالله، وثانوية الملك سعود، وثانوية السلطان الغزنوي.
ولفت إلى الشروط التي يجب توافرها في التسجيل ألا وهي: أن يتقدم الدارس الذي يرغب في الالتحاق عن طريق الانتساب إلى إدارة المدرسة وقت التسجيل، والذي يستمر حتى 7 / 3 / 1440 هـ، ويتم قبول الطلاب في كل صف دراسي للمرحلتين المتوسطة والثانوية حسب الطاقة الاستيعابية.
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