أمير الحدود الشمالية يلتقي رئيس محكمة الاستئناف

سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتب سموه في الإمارة اليوم, معالي رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة إبراهيم بن جاسر الجاسر, الذي قدم للسلام على سموه.

وثمن سموه الجهود التي يبذلها معاليه وقضاة المحكمة في خدمة أهالي المنطقة.

من جانبه أعرب معالي رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة باسمه ونيابة عن منسوبي المحكمة عن شكرهم وامتنانهم لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على ما تلقاه المحكمة ومنسوبوها من رعاية واهتمام من سموه.