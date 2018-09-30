إليسا في رسالة قاسية: الشعوب التي لا تملك وعيا قد تصبح قطيع غنم
نشرت الفنانة إليسا رسالة شديدة اللهجة أثارت فيها تساؤلات متابعيها عن من الموجهة إليه الرسالة.
وقالت ” إليسا ” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” : ” الشعوب التي لا تملك وعيا قد تصبح يوما قطيع غنم يسوقه إعلام لا يملك ضمير ” ، مضيفةً: ” علينا أن نستيقظ جميعنا. ”
وأكد بعض المتابعين أنها تدعو اللبنانيين للانتفاضة والتحرك في وجه الفساد السياسي والاقتصادي والمالي الحاصل في البلاد.
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 49 دقيقة
وهي الآن أصبحت قطيع غنم يقودها المرياعان الكبيران امريكا وإسرائيل والله المستعان
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 64 ] نشر منذ 46 دقيقة
ما تيقي نورأوص….
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