إليسا في رسالة قاسية: الشعوب التي لا تملك وعيا قد تصبح قطيع غنم

أماني الغامدي(صدى):

نشرت الفنانة إليسا رسالة شديدة اللهجة أثارت فيها تساؤلات متابعيها عن من الموجهة إليه الرسالة.

وقالت ” إليسا ” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” : ” الشعوب التي لا تملك وعيا قد تصبح يوما قطيع غنم يسوقه إعلام لا يملك ضمير ” ، مضيفةً: ” علينا أن نستيقظ جميعنا. ”

وأكد بعض المتابعين أنها تدعو اللبنانيين للانتفاضة والتحرك في وجه الفساد السياسي والاقتصادي والمالي الحاصل في البلاد.