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إليسا في رسالة قاسية: الشعوب التي لا تملك وعيا قد تصبح قطيع غنم

إليسا في رسالة قاسية: الشعوب التي لا تملك وعيا قد تصبح قطيع غنم
أماني الغامدي(صدى):

نشرت الفنانة إليسا رسالة شديدة اللهجة أثارت فيها تساؤلات متابعيها عن من الموجهة إليه الرسالة.

وقالت ” إليسا ” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” : ” الشعوب التي لا تملك وعيا قد تصبح يوما قطيع غنم يسوقه إعلام لا يملك ضمير ” ، مضيفةً: ” علينا أن نستيقظ جميعنا. ”

وأكد بعض المتابعين أنها تدعو اللبنانيين للانتفاضة والتحرك في وجه الفساد السياسي والاقتصادي والمالي الحاصل في البلاد.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 49 دقيقة

وهي الآن أصبحت قطيع غنم يقودها المرياعان الكبيران امريكا وإسرائيل والله المستعان

[ عدد التعليقات: 64 ] نشر منذ 46 دقيقة

ما تيقي نورأوص….
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