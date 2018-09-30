بالصور.. إخلاء 240 طالبة عقب انفجار عدّادات الكهرباء بمدرسة أهلية في مكة

نايف السالم(صدى):

انفجرت عدّادات الكهرباء الخارجية لمدرسة أهلية بمخطط 10 بالشرائع في مكة مما أدت إلى تطاير الشرار واشتعال النيران دون وقوع إصابات بين الطالبات.

وأخلت قائدة المدرسة والمعلمات 240 طالبة بعد حدوث الانفجار وتم تسليمهن لذويهن وتعليق الدراسة اليوم بالمبنى لحين الانتهاء من معالجة الضرر الواقع في العدّادات الخارجية.

وباشرت إدارة الأمن والسلامة بـ “تعليم مكة”، وبمشاركة فرق الدفاع المدني، الحريق الذي نشب في عدّادات كهرباء مبنى مستأجر لمدرسة أهلية بمخطط 10، وعلى الفور نفذت قائدة المدرسة خطة الإخلاء ونجحت في الخروج بالطالبات إلى موقع التجمع دون وقوع إصابات، فقط حالتين من الطالبات خوف وهلع.