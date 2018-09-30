بالفيديو.. لص يهرب من زنزانة الحجز بطريقة غريبة

نيودلهي(صدى):

أعلنت الشرطة الهندية عن مكافأة قدرها 5000 روبية هندية، مقابل الحصول على معلومات تدل على لص تمكن من الهرب بعد احتجازه لدى الشرطة بمنطقة مورينا في ولاية ماديا براديش.

وأظهر مقطع فيديو تم توثيقه من قبل كاميرات المراقبة، تسلل المحتجز من قضبان الزنزانة، مستغلًا غفلة الشرطي الذى راح فى نومه.

وكانت الشرطة اعتقلت هذا الشخص، البالغ من العمر 28 عامًا، في 21 أيلول الجاري بتهمة اقتحام متجر لبيع الهاتف المحمول وسرقة عدة هواتف غالية الثمن، وأرسلته المحكمة إلى حجز الشرطة حيث وضع في الحبس في مركز جورا.