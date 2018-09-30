بعد ترقيته.. ” الدعيلج ” يشكر خادم الحرمين وولي العهد على ثقتهما

سعيد العجل(صدى):

اعرب الشيخ علي بن عبدالله الدعيلج عن خالص شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والى سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله على الثقة الملكية الكريمة اثر صدور قرار ترقيته للمرتبة الخامسة عشرة بالمحكمة العليا بوزارة العدل كمستشار قانوني .

واشاد بالتوجيهات السديدة والمتابعة الدؤوبة من قبل صاحب الفضيلة معالي الشيخ وليد الصمعاني ،شاكرا له دعمه واهتمامه بمنسوبي الوزارة .

واكد الشيخ علي الدعيلج ان هذه الترقية باذن الله ستكون حافز لمزيد من العطاء لصالح الوطن والمواطن .

داعيا الله عز وجل ان يحفظ مملكة الخير وقادتها الكرام وشعبها الوفي .