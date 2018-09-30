” تعليم جدة ” يعتمد إدراج ساعة النشاط

نايف السالم(صدى):

أعلنت إدارة تعليم جدة، اليوم الأحد، اعتماد إدراج ساعة النشاط المقدرة بساعة واحدة طوال أيام الأسبوع الدراسية عدا يوم الخميس.

وأوضحت إدارة التعليم أنه سيتم تطبيقها بعد الصحة الرابعة طيلة أيام الأسبوع الدراسية من الأحد إلى الأربعاء عدا الخميس، موجهه خطابًا لمديري المدارس باعتماد حصة النشاط.

وأرفقت الإدارة جدولَ الحصص اليومي للمدارس في توجيهها، بحيث ينطلق الطابور الصباحي عند 7:00ص؛ بينما تبدأ الحصة الأولى عند الساعة 7:15؛ فيما شهد الجدول إضافة وقت صلاة الظهر والمقدرة بـ10 دقائق فقط؛ بحيث تقام بعد الحصة السادسة عند الساعة 1:05 دقائق حتى الساعة 1:15.

كما أشارت إلى أن إدارة تعليم جدة موعد الانصراف ليكون عند الساعة 2:00 ظهرًا طيلة أيام الأسبوع من الأحد إلى الأربعاء عدا يوم الخميس، يصبح الانصراف عند الساعة 1:00 ظهرًا.