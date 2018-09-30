بالصور.. مدير تعليم السويدي في زيارة لمدرسة معن بن عدي الإبتدائية بالرياض

عيسى الجديبا(صدى):

تشرفت مدرسة معن بن عدي الإبتدائية بالرياض بزيارة مدير مكتب تعليم السويدي الاستاذ / أحمد العويس اليوم الأحد الموافق

٢٠ /١ / ١٤٤٠ حيث تم إطلاعه على أعمال الطلاب في المعرض الخاص الذي أقيم بمناسبة ذكرى اليوم الوطني ٨٨ للملكة العربية السعودية وكذلك مشاهدته لمونتاج المدرسة الذي عرض فيه إنجازات المملكة العربية السعودية ورؤيتها في ٢٠٣٠ للتعليم ، كنا تابع نهج سير العملية التعليمية في المدرسة مع القائد المدرسي الأستاذ/ علي بن محمد الكعبي .

وفي ختام زيارته تم تكريم القائمين بالأعمال بمناسبة ذكرى اليوم الوطني من خلال تقديم شهادات الشكر والتقدير لهم .

كما تقدمت إدارة المدرسة بتقديم درع تذكاري لمدير المكتب بهذه الزياره متمنيآ للجميع دوام التوفيق والنجاح .