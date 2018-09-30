بالفيديو والصور.. مدرسة معن بن عدي الإبتدائية تحتفل باليوم الوطني88

عيسى الجديبا(صدى):

إحتفلت مدرسة معن بن عدي الإبتدائية التابعه لمكتب تعليم السويدي بالرياض بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الثامن والثمانون للمملكة العربية السعودية حيث تم تقديم عدة أنشطة للطلاب والمعلمين من خلال إقامة معرض خاص بهذه المناسبة لأعمال الطلاب وكذلك عرض مونتاج خاص بالمدرسة لهذه المناسبه لإنجازات المملكة العربية السعودية ورؤيتها للتعليم في ٢٠٣٠ .

كما تم مشاركتهم في رسم التعبير لتقديم الرسومات والعبارات التي تعبر عن مدى إمتنانهم واعتزاهم بهذا الوطن وذلك بإشراف القائد المدرسي الأستاذ / علي الكعبي ورائد النشاط الأستاذ / أحمد دغريري .

سائلين المولى دوام النجاح والتوفيق للجميع .