في احتفالية اليوم الوطني.. الهلال الأحمر يشارك في 223 فعالية ويباشر 5500 بلاغ

سعيد العجل(صدى):

باشرت الفرق الإسعافية والطبية لهيئة الهلال الأحمر السعودي أكثر من 5526 حالة إسعافية في مناطق المملكة خلال احتفالات اليوم الوطني 88 خلال الفترة 21-24 سبتمبر 2018.

ووفرت الهيئة الكوادر الطبية اللازمة لتقديم الخدمات الإسعافية للمواطنين في أكثر من 223 فعالية في جميع مناطق المملكة وأكثر من 733 سيارة إسعاف بقوة عاملة بلغت 4038 فنيا و 104 فرقة تطوعية.

وبلغت ساعات العمل للفرق الإسعافية للهيئة خلال اليوم الوطني قرابة 86 ألف ساعة عمل، فيما بلغ عدد الساعات التطوعية أكثر من 9 آلاف ساعة تطوع، كما بلغ عدد المتطوعين والمتطوعات 843 من بينهم 563 متطوع و280 متطوعة.

وتحرص الهيئة بشكل سنوي من منطلق دورها الذي تقوم به تجاه المجتمع على المشاركة في المناسبات العالمية والوطنية والإجتماعية لتعزيز وعي المجتمع بالخدمات التي تقدمها بالإضافة الى المحافظة على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين في هذا الوطن.