” تعليم صبيا ” تنعي الطالب الذي دهسه أخاه بالخطأ

تركي السالم(صدى):

ارتكب مواطن خطأ؛ حيث دهس شقيقه بمركبته عن طريق الخطأ في مواقف مدرسة الملك عبدالعزيز بمحلة ضمد، صباح اليوم الأحد، ولم يكن يلحظه أثناء مروره من أمام المركبة.

ومن جانبها، قدمت إدارة ” تعليم صبيا “، ممثلة في مدير التعليم ضيف الله بن علي الحازمي؛ ومنسوبي الإدارة كافة، نعيها للطالب؛ في الصف الأول الابتدائي بمدرسة الملك عبدالعزيز بالمحلة والواسط، الذي وافته المنية صباح اليوم.

وقالت الإدارة: ” أسرة التعليم تتقدم بأحر التعازي لذوي الطالب ولمنسوبي مدرسته، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون. ”

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