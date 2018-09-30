بالفيديو.. عروس ترتدي فستان زفاف من 40 كيس إسمنت

بكين(صدى):

أظهر مقطع فيديو، عروس صينية تؤمن بنظرية ” البساطة المُطلقة ” فصنعت فستان زفافها من 40 كيس إسمنت مستوحى من عملها في مزرعة.

وتظهر العروس في الفيديو، سعادتها بـ ” الإنجاز ” في جلسة تصوير بين الآلات الزراعية مثيرة الجدل بإطلالتها الغريبة على مواقع التواصل الاجتماعي.