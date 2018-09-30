  • الأحد 30

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالفيديو.. عروس ترتدي فستان زفاف من 40 كيس إسمنت

بالفيديو.. عروس ترتدي فستان زفاف من 40 كيس إسمنت

بالفيديو.. عروس ترتدي فستان زفاف من 40 كيس إسمنت
بكين(صدى):

أظهر مقطع فيديو، عروس صينية تؤمن بنظرية ” البساطة المُطلقة ” فصنعت فستان زفافها من 40 كيس إسمنت مستوحى من عملها في مزرعة.

وتظهر العروس في الفيديو، سعادتها بـ ” الإنجاز ” في جلسة تصوير بين الآلات الزراعية مثيرة الجدل بإطلالتها الغريبة على مواقع التواصل الاجتماعي.


5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 55028 ] نشر منذ 50 دقيقة

هههههههههههههههههههههه ,,

,, صبوا عليها ماء تطلع صبه واقفه هههههههههههههه ,,

[ عدد التعليقات: 34819 ] نشر منذ 15 دقيقة

محزني قتل وصيفة ملكة جمال العراق بطلق ناري
وتاركين ناصر موسى وسعد القرني وهلم جر يمرحون ويسرحون
انشهد ان بقائها مفيد للي بياخذها سيسعد😐
طيب وش دخلني أنا🤔

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *