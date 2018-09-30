بالفيديو.. عروس ترتدي فستان زفاف من 40 كيس إسمنت
أظهر مقطع فيديو، عروس صينية تؤمن بنظرية ” البساطة المُطلقة ” فصنعت فستان زفافها من 40 كيس إسمنت مستوحى من عملها في مزرعة.
وتظهر العروس في الفيديو، سعادتها بـ ” الإنجاز ” في جلسة تصوير بين الآلات الزراعية مثيرة الجدل بإطلالتها الغريبة على مواقع التواصل الاجتماعي.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55028 ] نشر منذ 50 دقيقة
هههههههههههههههههههههه ,,
,, صبوا عليها ماء تطلع صبه واقفه هههههههههههههه ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32179 ] نشر منذ 43 دقيقة
هههههههههههههههههه ههههههههههههه هههههههههههههههههه دنيا عجائب
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34819 ] نشر منذ 33 دقيقة
الصينيين مبدعين في كل شي
الي ماراح الصين
فاته نص عمره
وأنا فاتني نص عمري
لكن لابد من زيارة طويلة الأمد😍😍😍
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34819 ] نشر منذ 15 دقيقة
محزني قتل وصيفة ملكة جمال العراق بطلق ناري
وتاركين ناصر موسى وسعد القرني وهلم جر يمرحون ويسرحون
انشهد ان بقائها مفيد للي بياخذها سيسعد😐
طيب وش دخلني أنا🤔
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 10396 ] نشر منذ 12 دقيقة
ههههه😊تسمتي تسمتي ياخبله😁😂