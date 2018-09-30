” الشورى ” يوافق على تعميم أسلوب الـ ” يوتيرن ” على التقاطعات الرئيسية

عادل الحربي(صدى):

وافق مجلس الشورى على تنفيذ توصية تطالب وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور بإلغاء الإشارات الضوئية في التقاطعات الرئيسية بطرق المملكة واستبدالها بأسلوب الدوران للخلف أو الـ ” يو تيرن “.

ويهدف هذا الأمر إلى التقليل من الحوادث المرورية الجسيمة التي تقع عند التقاطعات بالإضافة إلى توفير تكاليف الإشارات الضوئية.

من جانبه صرح عضو المجلس الدكتور محمد الجرباء، خلال مناقشة المجلس للتقرير السنوي لوزارة الداخليةأن نظام الإشارات الضوئية يكلف خزينة الدولة مبالغ كبيرة تذهب لتشغيل وصيانة هذه الإشارات على مدار العام.

وأشار إلى أن أسلوب الـ”يو تيرن” أثبت نجاحه في العديد من الطرق بالمملكة وتمكن من تقليل وقوع الحوادث.