تحذير للحوامل.. 4 أمور تؤدي للولادة المبكرة

أماني الغامدي(صدى):

تتمنى كل امرأة حامل أن تمر أشهر الحمل بسلام، حتى ترى طفلها بين يديها، ما يجعلها تبحث عن أفضل الأطعمة التي تغذي الجنين، وتجنب أي عادات أو أطعمة قد تضر به.

وتشير الدكتورة شيرين مدين استشاري أمراض النساء والتوليد ، أن الولادة المبكرة، أحد أسوأ المشكلات الصحية التي قد تتعرض لها المرأة الحامل، والتي قد لا تعي الكثير من الحوامل السبب فيها.

وتستعرض دكتورة شيرين في السطور التالية، أهم الأسباب وراء الولادة المبكرة، والتي في معظم الأحيان تكون الحامل هي السبب فيها.

التدخين

يعد التدخين من أكثر أسباب تعرض الحامل للولادة المبكرة، لذلك لابد من التوقف نهائيا عن التدخين خلال فترة الحمل، وكذلك الابتعاد عن أي شخص مدخن، فالتدخين السلبي أيضا خطر على الحامل، فإلى جانب أنه يسبب الولادة المبكرة، فهو قد يعرض الجنين للإصابة بالتشوهات والعيوب الخلقية.

الكافيين والطعام الحار

من الأفضل الامتناع عن تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين قدر الإمكان، لأنها تعطي طاقة زائدة للحامل وكذلك للجنين، مما قد يؤدي إلى الولادة المبكرة، وكذلك الحال بالنسبة للطعام الحار أيضا.

المسكنات

الأدوية التي تسكن الآلام يمكن أن تؤدي أيضا إلى الولادة المبكرة، كأدوية الصداع أو الام في الظهر، وبدلا من استخدامها يمكن استخدام كمادات الثلج، أو الحصول على حمام دافئ.

الالتهابات المهبلية

هناك عدد من الالتهابات قد تتسبب في الولادة المبكرة، كالتهابات الكلى والمثانة أو المسالك، أو أمراض مثل التهاب المهبل الجرثومي أو الأمراض البولية المنقولة جنسيا، ولذلك لابد أن تقوم الحامل بعمل فحص شامل، لتجنب الإصابة بمثل هذه الأمراض، أو اكتشافها مبكرا وعلاجها.