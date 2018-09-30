الهلال والنصر يواصلان انتصاراتهما.. والفيحاء يسجل انتصاره الأول

الرياض(صدى):

واصل فريقا الهلال والنصر انتصاراتهما في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بتحقيقهم الفوز الرابع على التوالي بسجل خالي من الخسائر ولكل منهما 12 نقطة بعد نهاية الجولة الرابعة للمسابقة.

وانتهت مباريات الجولة بـ 5 انتصارات مقابل 3 تعادلات، وشهدت الجولة تسجيل 23 هدفًا ، بمعدل 2.8 هدف في كل مباراة ، حيث جاءت 5 أهداف بالجولة بين الدقيقتين (1-15)، وهدف بين الدقيقتين (15-30)، وهدفان بين الدقيقتين (30-45)، و 9 أهداف بين الدقيقتين (45-60) ، و 3 أهداف بين الدقيقتين (60-75)، و 3 أهداف بين الدقيقتين (75-90) ، وواصل اللاعبون الأجانب تفوقهم التهديفي بتسجيل 17 هدفًا مقابل 6 أهداف للاعبين المحليين.

وسجل الفيحاء أول انتصار له هذا الموسم بعد الفوز على القادسية 4-2، فيما حصد الاتحاد أولى نقاطه بعد التعادل أمام الوحدة 2-2.

وسجلت الجولة الرابعة حضورًا جماهيريًا بلغ 85128 متفرج ، وشهدت مباراة الاتحاد والوحدة الحضور الجماهيري الأكبر بـ 35504 متفرج.