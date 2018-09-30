السفارة في إندونيسيا تحذر المواطنين من ” تسونامي “

عادل الحربي(صدى):

حذرت سفارة المملكة في إندونيسيا، اليوم الأحد، المواطنين المتواجدين في المنطقة من الزلزال الذي يضرب البلاد وامواج المد العاتية ” تسونامي ” التي ضربت جزيرة سولاويسي.

ودعت السفارة على حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، المواطنين لأخذ الحيطة والحذر من الزلزال وتسونامي، قائله ” تفيد السفارة أنه في حال وقوع كوارث طبيعية مثل الزلازل والبراكين في جمهورية إندونيسيا وفي حال الطواريء ترغب السفارة بالتواصل معها على أرقام التواصل “.

وكان راح ضحية الزلزال وتسونامي في إندونيسيا، 832 قتيلًا، حيث قالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، إن عدد القتلى من جرّاء الزلزال وأمواج المد العاتية ” تسونامي ” التي ضربت جزيرة سولاويسي في إندونيسيا ارتفع إلى 832 قتيلاً يوم الأحد.