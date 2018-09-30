نور الدين مرابط يوجه رسالة لجمهور النصر

نواف السالم(صدى):

علق جناح نادي النصر، المغربي نور الدين مرابط، على تأهل الفريق إلى دور الـ16 من كأس زايد للأندية الأبطال؛ موجهًا رسالة للجماهير.

ونشر نادي النصر، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” فيديو للاعب المغربي وهو يخاطب جمهور العالمي: ” ألف مبروك، الفوز الكبير على الجزيرة، والتأهل لدور الـ16 ” ، مضيفًا: ” يارب تكون أيامكم كلها سعادة وانتصارات. ”

ومن الجدير بالذكر، أن النصر فاز بأربعة أهداف مقابل هدف على نادي الجزيرة الإماراتي في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من كأس زايد للأندية الأبطال، بعد أن انتصر ذهابًا في أبوظبي بهدفين لواحد.