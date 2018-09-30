بالفيديو.. ​لامبورجيني هوراكان تغطي بـ 1.3 مليون من كريستالات سواروفسكي

روما(صدى):

ظهرت في الفترة الأخيرة سيارة لامبورجيني هوراكان تم تغطيتها بعدد 1.3 مليون من كريستالات شواروفسكي ، وبينما من الطبيعي أن يقوم البعض بعمل تعديلات في سياراتهم ولكن ليس من الطبيعي أن نرى كل هذا الكم من الكريستال المتلاليء في سيارة واحدة والذي يجعلها متألقة عن أي سيارة أخرى يمكن رؤيتها.

وفي البداية قد يظهر الأمر كأنها تحمل حلة خارجية بطلاء لامع ولكن مع التدقيق فالسيارة تأتي بحلة خارجية أغلى بكثير باللون الأحمر ، وقد رصدت السيارة وهي متوقفة في فرنسا وهي تلمع تحت أشعة الشمس. وتتمتع السيارة بهذه الحلة الباهظة السعر من مقدمتها حتى الجزء الخلفي منها والتي ظهرت تناسب خطوط السيارة المميزة .

وفي حال كنتم تتوقعون أن هذه السيارة مملوكة من قبل احدي السيدات, فأنتم على حق تماماً ففي نهاية الفيديو سنرى مالكة السيارة تدخل داخل المقصورة وتقودها بعيداً.