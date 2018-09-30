مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا

الرياض(صدى):

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 100.86 نقطة ليقفل عند مستوى 7999.54 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.8 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 118 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 86 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 109 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 59 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات نماء للكيماويات, وكيمانول, وطباعة وتغليف, ورعاية, ومجموعة السعودية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات سويكورب وابل ريت, وأسيج, والوطنية, وبوان, واكسا التعاونية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.25% و 4.53% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, وكيان السعودية، وكيمانول, ودار الأركان, وزين السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك, والإنماء, وكيان السعودية, والراجحي، وكيمانول هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 20.66 نقطة ليقفل عند مستوى 2574.64 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 700 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 52 ألف سهم تقاسمتها 95 صفقة.