بالأسماء….. مدير تعليم الطائف يعتمد المكلفين والمكلفات للتشكيلات الإشرافية

بدرية المالكي (صدى):

اعتمد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي أسماء المعلمين والمعلمات المرشحين للتشكيلات الإشرافية للعام الدراسي الحالي ١٤٣٩ / ١٤٤٠ هـ، والبالغ عددهم ٥١ معلمًا ومعلمة في التخصصات الإشرافية والمجالات.

وقدم اللهيبي التهنئة لجميع المرشحين والمرشحات متمنيًا لهم التوفيق في مهامهم الجديدة.

من جهته أوضح رئيس اللجنة الفرعية للتشكيلات الإشرافية فهاد الذويبي أن المرشحين والمرشحات الجدد للتشكيلات الإشرافية سيخضعون لبرنامج تدريبي اعتبارًا من الأحد القادم ولمدة أسبوعين؛ لتسليط الضوء على مهام الإشراف التربوي الحديث وأساليبه وآلية تطبيقها في الميدان وغيرها من المحاور المتعلقة بطبيعة عمل المشرف التربوي.

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