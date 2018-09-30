مايا دياب تتعرض لوعكة صحية وتصدم جمهورها بشأن أغنية ” نور العين “

بيروت(صدى):

نقلت الفنانة اللبنانية مايا دياب إلى أحد المستشفيات بالعاصمة اللبنانية بيروت إثر تعرضها لوعكة صحيّة شديدة، وجاء ذلك بعد الإجهاد والتعب بسبب المجهودات المكثفة التي تبذلها للتحضير لحفل ملكة جمال لبنان.

وأظهرت صورة نشرتها دياب عبر حسابها ” إنستجرام ” تواجدها في أحد مستشفيات بيروت، وهي تتلقى العلاج عن طريق تعليق بعض المحاليل والعقاقير بذراعها.

وعقبت دياب على الصورة، قائلة: ” لا تستطيع الاحتفال بنجاح أغنية نور العين التي طرحتها أخيرًا مع مساري وفرنش مونتانا”، كما مقطعًا من الأغنية عبر حسابها على ” إنستغرام ” ، معلقة: ” استمعوا إلى أغنيتي الجديدة ” .