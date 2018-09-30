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    سبتمبر

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بالفيديو.. ” الخثلان ” للموظفين بشهادات مزورة: ” اتركوا العمل فورا “

بالفيديو.. ” الخثلان ” للموظفين بشهادات مزورة: ” اتركوا العمل فورا “
حمود العنزي(صدى):

أفتى الداعية سعد الخثلان عضو ” هيئة كبار العلماء ” سابقًا ورئيس مجلس إدارة ” الجمعية الفقهية ” بخصوص الموظفين الذين تم تعيينهم في مواقع ومناصب وظيفية بشهادات مزورة أو غشوا في حياتهم التعليمية، قائلا:” الغش محرّم؛ بل من كبائر الذنوب ولابد فيه من التوبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ” من غش فليس منّا “.

وشدد الخثلان، قائلا: ” كل مَن توظّف بشهادة مزوّرة، ترك العمل ورد جميع المبالغ التي أخذها بهذه الشهادة المزورة ” ، لافتا: ” هذه المسألة لا أظن أحدًا أصلًا يفتي بالجواز! ومفروغ منها وليست محلًا أصلًا للنقاش ولا أظن أن فيها خلافًا بين العلماء “.


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