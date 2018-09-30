ترامب عن علاقته بزعيم كوريا الشمالية: وقعنا في الحب
كشف الرئیس الأمريكي دونالد ترامب، عن تطورات علاقته بالزعیم الكوري الشمالي كیم جونج أون، في خطاب حاشد له لدعم النائب العام لولایة فرجینیا الغربیة باتریك موریسي للترشیح لمجلس الشیوخ.
وأوضح ” ترامب ” قائلًا: ” كنت حقًا قاسیًا، وكان هو كذلك ثم وقعنا في الحب. لا .. حقا. لقد كتب لي رسائل جمیلة ” . وأضاف “ كانت رسائل عظیمة. ثم وقعنا في الحب. “
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55024 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههه ,,
,, ياجماعه اقشر ذا الآدمي ,,
,, شره مستطير ,, وابو خدود ورديه على نيته ,,
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 4554 ] نشر منذ 58 دقيقة
يعرفون لبعض يابو محمد:
الاشهب يحسب حساب ابو زغووود- والمفردس يعرف قيمة التراب-مثل الديوك-
qlq[ عدد التعليقات: 4025 ] نشر منذ 6 دقائق
…
الله يعوض عليك ياكيم