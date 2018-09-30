ترامب عن علاقته بزعيم كوريا الشمالية: وقعنا في الحب

واشنطن(صدى):

كشف الرئیس الأمريكي دونالد ترامب، عن تطورات علاقته بالزعیم الكوري الشمالي كیم جونج أون، في خطاب حاشد له لدعم النائب العام لولایة فرجینیا الغربیة باتریك موریسي للترشیح لمجلس الشیوخ.

وأوضح ” ترامب ” قائلًا: ” كنت حقًا قاسیًا، وكان هو كذلك ثم وقعنا في الحب. لا .. حقا. لقد كتب لي رسائل جمیلة ” . وأضاف “ كانت رسائل عظیمة. ثم وقعنا في الحب. “