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ترامب عن علاقته بزعيم كوريا الشمالية: وقعنا في الحب

ترامب عن علاقته بزعيم كوريا الشمالية: وقعنا في الحب
واشنطن(صدى):

كشف الرئیس الأمريكي دونالد ترامب، عن تطورات علاقته بالزعیم الكوري الشمالي كیم جونج أون، في خطاب حاشد له لدعم النائب العام لولایة فرجینیا الغربیة باتریك موریسي للترشیح لمجلس الشیوخ.

وأوضح ” ترامب ” قائلًا: ” كنت حقًا قاسیًا، وكان هو كذلك ثم وقعنا في الحب. لا .. حقا. لقد كتب لي رسائل جمیلة ” . وأضاف “ كانت رسائل عظیمة. ثم وقعنا في الحب. “


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 55024 ] نشر منذ 1 ساعة

هههههههههههههه ,,

,, ياجماعه اقشر ذا الآدمي ,,

,, شره مستطير ,, وابو خدود ورديه على نيته ,,

[ عدد التعليقات: 4554 ] نشر منذ 58 دقيقة

يعرفون لبعض يابو محمد:
الاشهب يحسب حساب ابو زغووود- والمفردس يعرف قيمة التراب-مثل الديوك-

[ عدد التعليقات: 4025 ] نشر منذ 6 دقائق

الله يعوض عليك ياكيم

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