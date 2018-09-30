​فولفو تزيد من انتاج S60 في الولايات المتحدة

واشنطن(صدى):

يبدو أن موديلات S60 المحدودة العدد التي ظهرت في يونيو الماضي في افتتاح مصنع فولفو الجديد في الولايات المتحدة في كارولينا الجنوبية كانت مجرد البداية ، فبعد شهرين تقريباً على افتتاح أبواب المصنع أعلن الصانع السويدي أنه بدأ الانتاج الكثيف لأول سيارة يقوم بتجميعها في الولايات المتحدة بشكل عام. ومن المقرر وصول السيارات للموزعين المحليين في نهاية العام الجاري وسيبدأ شحنها من الولايات المتحدة للعالم في ربيع 2019.

وقد أقيم مصنع فولفو على مساحة 1600 فدان لينضم المصنع الجديد لمصانع فولفو في أوروبا والصين والهند وماليزيا. وخلال العامين القادمين على الأرجح, فلن يقوم المصنع الا بانتاج موديلات S60 ولكن في عام 2021 ، فسيقوم بانتاج الجيل القادم من XC90 كما سيقوم بانتاج العديد من السيارات الهجينة بلوج ان مما يزيد عدد الانتاج في المصنع الي 150 ألف سيارة سنوياً ، وعند التشغيل الكامل للمصنع فمن المقرر أن يبلغ عدد العاملين فيه قرابة 4000 شخص.

وقال جيف موري نائب رئيس فولفو للتصنيع في أمريكا أنهم فخورون باطلاق أول سيارة فولفو مصنعة في أمريكا بحرفية كبيرة في التصنيع وتصميم اسكندنافي استثنائي واحساس ديناميكي يعلن عن علامة فولفو وقيمها. ومن المقرر بيع S60 في أمريكا بسعر 36.795 ألف دولار للنسخة القياسية T5 Momentum أما أعلى الاصدارات T8 فستصل الى سعر 55.395 الف دولار.

وسيتوفر للسيارة 3 محركات : أولهم محرك 2 لتر بشاحن توربيني T5 بقوة 250 حصان ومحرك T6 بشاحن فائق بقوة 316 حصان ومحرك T8 هجين بلوج ان بقوة 400 حصان.