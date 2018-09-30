رئيس بلدية العويقيلة يدشن القسم الجديد ” صيانة الأسفلت “

محمد السعران(صدى):

دشن رئيس بلدية محافظة العويقيلة المهندس ” عبدالعزيز بن عامر الغشم ” وبحضور رئيس المجلس البلدي الاستاذ ” طارف بن محمد الشمريالقسم الجديد في البلدية والذي يختص في صيانة ومعالجة حفر وشقوق الاسفلت .

وأكد الغشم ” بأن القسم باشر العمل هذا اليوم الموافق 20/1/1440هـ وتم انهاء ومعالجة لبعض الحفر في أحد الاحياء بالمحافظة , كما أكد بأنه مستمر في العمل حتى يتم الانتهاء من معالجة كامل الحفر والتشققات في الطرق في المحافظة .

ويعتبر هذا القسم امتداد لأعمال الصيانة الأخرى التي تقوم بها البلدية علماً بأنه تم تخصيص فريق متكامل بمعداته وكوادره الفنية لهذا القسم.