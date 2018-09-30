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رئيس بلدية العويقيلة يدشن القسم الجديد ” صيانة الأسفلت “

رئيس بلدية العويقيلة يدشن القسم الجديد ” صيانة الأسفلت “
محمد السعران(صدى):

دشن رئيس بلدية محافظة العويقيلة المهندس ” عبدالعزيز بن عامر الغشم ” وبحضور رئيس المجلس البلدي الاستاذ ” طارف بن محمد الشمريالقسم الجديد في البلدية والذي يختص في صيانة ومعالجة حفر وشقوق الاسفلت .

وأكد الغشم ” بأن القسم باشر العمل هذا اليوم الموافق 20/1/1440هـ وتم انهاء ومعالجة لبعض الحفر في أحد الاحياء بالمحافظة , كما أكد بأنه مستمر في العمل حتى يتم الانتهاء من معالجة كامل الحفر والتشققات في الطرق في المحافظة .

ويعتبر هذا القسم امتداد لأعمال الصيانة الأخرى التي تقوم بها البلدية علماً بأنه تم تخصيص فريق متكامل بمعداته وكوادره الفنية لهذا القسم.

 

 

 


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