” النفيعي ” يعد بميركاتو شتوي قوي للأهلي

ماجد محمد(صدى):

وجه رئيس النادي الأهلي ماجد النفيعي، الشكر إلى لاعبي الفريق والجهاز الفني بعد الفوز على الباطن بنتيجة 2-0.

ووعد ” النفيعي ” بتدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، كما قرر صرف مكافأة خاصة للاعبين على مستواهم المتميز، لافتًا إلى أنها تبرع شخصي منهم.

وقال على حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” مستوى مشرّف، وفرض لشخصية الأهلي في الملعب.. كل الشكر للاعبين والجهاز الفني على هذه النتائج والجماهير الأهلاوية، سنقوم بواجبنا لضمان حقوق الفريق، والإدارة مسؤولة عن ذلك ” .

وأضاف ” راضون عن مستوى لاعبينا وجهازنا الفني، ونطمح دائمًا للأحسن، موعدنا الشتوية بلاعبَين على مستوى عالٍ، بدعم خاص من معالي تركي آل الشيخ، وللجهاز الفني وإدارة الكرة الوقت والمساحة الكافية، للاختيار والتغيير ” .