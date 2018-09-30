لقاء أحد يشهد بداية مشوار مدرب الاتحاد الجديد

ماجد محمد(صدى):

كشف نادي الاتحاد، أن الكرواتي سلافين بيليتش، المدير الفني الجديد للفريق، سيبدأ مهمته بمواجهة أحد، 19 أكتوبر المقبل، في إطار دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ومن جانبه، أوضح حسين الشريف، المتحدث الرسمي باسم الاتحاد، عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: ” سيتواجد بيليتش في مباراة الاتحاد والفتح القادمة، ضمن الجولة الخامسة من الدوري، على أن يبدأ مهمته بعد ذلك. ”

وتابع: ” بعد الإعلان عن التعاقد مع بيليتش، بات لزامًا على عشاق العميد الحقيقيين، الوقوف مع الفريق ودعمه في هذه المرحلة على نحو خاص، بالصبر على المجموعة الحالية وتحفيزها. ”

وأضاف: ” يجب علينا أن نثق بأن الملفات التي أمام رئيس النادي، نواف المقيرن، كفيلة بصنع السعادة للاتحاديين، وإعادة هيبة نادي الوطن لما كانت عليه، وإن شاء الله سيعود الاتحاد بكم يا مدرج الذهب، القادم أجمل. “