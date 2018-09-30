” القلب ” أكثر عضو يتأثر بمخاطر السمنة

أماني الغامدي(صدى):

تعتبر السمنة المفرطة من الأمراض التي انتشرت على مستوى العالم ، بسبب اللجوء للوجبات السريعة، وإهمال ممارسة الرياضة مما يؤثر على الصحة بشكل سلبي .

وقال الدكتور محمد تاج الدين، استشارى جراحات السمنة المفرطة ، إن السمنة أحد الأسباب الخطيرة على صحة القلب ، ولها تأثيرات مباشرة وأخرى غير مباشرة، فالتأثير غير المباشر على صحة القلب تأتي من خلال ارتباطها المباشر بارتفاع التوتر الشرياني .

وأضاف ، أن السمنة عامل مُحرِّض لنقص التروية القلبية نتيجة علاقتها الوثيقة بارتفاع معدلات الكوليسترول السيئ في الدم الذي يعتبر من المحرضات الرئيسية للتضييقات الوعائية في الشرايين الإكليلية، واعتلال عضلة قلبية المحرض بالبدانة .

وأكد ، أن الحالات المعتدلة إلى الشديدة من السمنة المزمنة تنتج عنها زيادة في حجم الدم الكلي والناتج القلبي بسبب النشاط الاستقلابي العالي نتيجة الدهون الزائدة، كما أن الحمل الزائد على القلب يؤدي إلى إجهاد العضلة القلبية وتضخم في البطين الأيسر مترافق مع سوء في الوظيفة الانبساطية.