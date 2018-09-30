” محفظة هللة ” أول محفظة رقمية على الجوال

عادل الحربي(صدى):

طرحت شركة ” هللة ” طريقة حديثة في عملية الدفع والتحويل المالي خلال ثوان معدودة، وفضلاً عن الخصوصية والأمان لبيانات المستخدمين تحت مسمى ” محفظة هللة “.

وأوضحت الشركة أن ” محفظة هللة ” هي محفظة رقمية على الجوال تمكن الأفراد والشركات من إرسال واستقبال المدفوعات عبر جهاز الجوال بكل سهولة وأمان، ويمكن استخدامها في المحلات التجارية التي لا تتوافر بها خدمات نقاط البيع وذلك عن طريق مسح رمز الباركود من موظف الكاشير شريطة وجود التطبيق على هاتفه الجوال.

والجدير بالذكر أن ” محفظة هللة ” تخضع لإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” ، لكونها واحدة من مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي وفقًا لرؤية 2030م.