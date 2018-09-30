المملكة تحافظ على تراجع سعر البنزين مقارنة بدول الخليج
احتلت المملكة المرتبة الرابعة في أسعار البنزين بين دول الخليج، حيث تصدرت الإمارات أعلى الأسعار وتلتها عمان ثم قطر ثم المملكة، وذلك عن شهر سبتمبر الجاري.
جدير بالذكر أن الإمارات وعمان قاما برفع سعر الديزل ورفع سعر البنزين بنوعيه ” الممتاز والعادي ” مقارنة بأغسطس الماضي.
M-512🐧[ عدد التعليقات: 864 ] نشر منذ 2 ساعتين
ايه بس هم عملتهم تختلف عن عملتنا هم عندهم إختلاف كبير عننا من ناحية الحياة والمعيشة والرواتب يعني سواء ارتفعت ولا انخفضت عندهم ماتضرهم بشئ ابدا لكن احنا إذآ ارتفع سعر البترول وغيره نتاثر تأثر كبير وخاصة من ذوي الطبقة المتوسطة وتحت ، عاد احسبها انت يشاطر
xox تحياتي.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34812 ] نشر منذ 2 ساعتين
معد في أحد يشتري البنزين ويستخدمه غيرنا😐
شيّووووون[ عدد التعليقات: 140 ] نشر منذ 1 ساعة
انتم اقرؤوا ما بين السطور يا جماعة الخير
انا اللي فهمته انه المملكة بس رفعت سعر البنزين وما رفعت الديزل والاتجاه راح يكون لجميع المشتقات البترولية من ينزسن ودسزل وزيت وخلافه
يعني اللي حولوا سياراتهم لديزل راح يلحقهم الطق بعد فترة بسيطة
ماجد المنصوري[ عدد التعليقات: 44 ] نشر منذ 59 دقيقة
ياشباب العام الماضي سافرت لتركيا مع الشباب واستأجرنا سيارة صغيرة سيدان نوع رينو موديل 2015 ديزل ماشاء الله عليها تجولنا فيها مدة شهر في ربوع تركيا الجميلة واجوئها الغائمة الماطرة ولم نشتكي من اي خلل في السيارة
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 4554 ] نشر منذ 54 دقيقة
اخ ماجد الديزل عندهم غالي جدا سعر اللتر حوالي 6ريال تقريبا بمعنى تعبي الخزان بحوالي300 ريال-يكفيك اسبوع وحسب مشاويرك-
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55024 ] نشر منذ 51 دقيقة
طيب ,,
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2768 ] نشر منذ 40 دقيقة
طيب يعني تبغون ترفعون السعر مثل باقي الدول
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4359 ] نشر منذ 35 دقيقة
حتى لو تم زيادة البنزين
حنا بعد بخير وافضل من غيرنا والله
وعادي حنا مع قيادتنا الرشيدهـ قلبا وقالبا
اهم شيئ
الامن والامان
الله يديمه يارب
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32177 ] نشر منذ 29 دقيقة
الله يعين
الواقع[ عدد التعليقات: 6505 ] نشر منذ 18 دقيقة
النقل بكل أنواعه وخصائصه هو يعني الحركة والنمو الاقتصادي وإذا توقف بسبب غلاء الوقود بكل أنواعه تراجع الاقتصاد وهذا في كل مكان وزمان في أنحاء العالم
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 3 دقائق
هل انتم مصدقين لو قلت لكم ان السياره افللها مره واحده في الشهر أي مايقارب٧٠ ريال فقط والله العظيم وسيارتي بنزين وليس ديزل والحمد لله رب العالمين