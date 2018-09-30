المملكة تحافظ على تراجع سعر البنزين مقارنة بدول الخليج

عادل الحربي(صدى):

احتلت المملكة المرتبة الرابعة في أسعار البنزين بين دول الخليج، حيث تصدرت الإمارات أعلى الأسعار وتلتها عمان ثم قطر ثم المملكة، وذلك عن شهر سبتمبر الجاري.

جدير بالذكر أن الإمارات وعمان قاما برفع سعر الديزل ورفع سعر البنزين بنوعيه ” الممتاز والعادي ” مقارنة بأغسطس الماضي.