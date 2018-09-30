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بالفيديو.. لحظة اغتيال معاون طبيب عراقي أثناء خروجه من عمله

بالفيديو.. لحظة اغتيال معاون طبيب عراقي أثناء خروجه من عمله
بغداد(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول لحظة اغتيال مسلحين مجهولين معاون طبيب بصحة البصرة لدى خروجه من المستشفى التعليمي بالمحافظة، الأمر الذي أثار موجة غضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ويبين المقطع المتداول لحظة اغتيال الموظف بعدما اقتربت منه سيارة من نوع ” بيك أب نيفارا ” في أحد الشوارع العامة، وقام أشخاص فيها باستهدافه بأسلحتهم واغتياله، وفروا هاربين.


12 تعليق

[ عدد التعليقات: 58 ] نشر منذ 2 ساعتين

العيراء معروف على مر التاريخ…
بلد الشقاق والنفاق ….حتى الصحابه ما سلمو منهم…

[ عدد التعليقات: 19998 ] نشر منذ 2 ساعتين

هؤلاء عملاء ايران لاشعال الحرب الاهليه بين العراقيين

[ عدد التعليقات: 58 ] نشر منذ 1 ساعة

العيراء عوزه له بورعي شديد الأوي زي حالاتي يحكمه….

[ عدد التعليقات: 4554 ] نشر منذ 1 ساعة

بورعي انت الحجاج الثقفي الثاني-
يجي منك -تحتاج تقدم معروض على الرئيس ليمنحك البركه واااتكل على الله

[ عدد التعليقات: 140 ] نشر منذ 1 ساعة

يا السحاب بورعي هذا ماا سرحه مع التالية من الغنم يحسب طعجة لسان العرب بالكتابة وهي باللفظ

تبا للجهل

[ عدد التعليقات: 4554 ] نشر منذ 1 ساعة

ياشيووووون
بورعي متحمس لاترده او تأثر على حماسه خله يروح للعراق الصدر منتظره هناك -يبي يوليه على حاره في البصره ولو نجح يرقونه-اعطه فرصه-

[ عدد التعليقات: 2768 ] نشر منذ 35 دقيقة

حكومات الروافض ارهابيه ممنهجه انها حكومات الحقد والكراهيه والقتل والتهجير وانتشار المليشيات والعصابات الحاقده

[ عدد التعليقات: 2768 ] نشر منذ 34 دقيقة

لو تمكن اتباع الخميني المندسين بين اظهرنا لقتلونا شر قتله ولفعلوا اكثر مما فعل اخوانهم في العراق لانهم اشد حقدا وكراهييه وينتظرون الفرص للغدر بالوطن والمواطنين لكن الله اعز مملكتنا بالامن والامان

[ عدد التعليقات: 55024 ] نشر منذ 25 دقيقة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 10 دقائق

كثرت حالات الاغتيال في بلد الرافدين لا اقول الا رحم الله البطل الشجاع صدام حسين واني لا اتسأل في مثل هذا الزمن هل عجزت امهاتنا ان تنجب مثل هذا البطل الهمام

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