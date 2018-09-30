بالفيديو.. لحظة اغتيال معاون طبيب عراقي أثناء خروجه من عمله

بغداد(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول لحظة اغتيال مسلحين مجهولين معاون طبيب بصحة البصرة لدى خروجه من المستشفى التعليمي بالمحافظة، الأمر الذي أثار موجة غضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ويبين المقطع المتداول لحظة اغتيال الموظف بعدما اقتربت منه سيارة من نوع ” بيك أب نيفارا ” في أحد الشوارع العامة، وقام أشخاص فيها باستهدافه بأسلحتهم واغتياله، وفروا هاربين.