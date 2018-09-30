بحضور أكثر من 60 متطوع جستر مكة تدشن أعمالها بالاجتماع الأول بعنوان ” تهيئة العطاء “

سعيد العجل(صدى):

انطلقت الجمعية السعودية للتربية الخاصة بتدشين فرعها بمكة المكرمة مساء يوم الأربعاء وبخطوات عملية كانت البداية بالخطة التشغيلية السنوية لعام ١٤٤٠هـ ٢٠١٩ م وذلك بقاعة مكة الكبرى بحي الزايدي، وبقيادة الدكتور محمد الحويطي المدير التنفيذي لجستر مكة ونائبه الأستاذ محمد الزهراني .

وكانت بداية الاجتماع بكلمة المدير التنفيذي قدم خلالها تعريفاً مفصلاً عن الجمعية وأدوارها وأهدافها، بينما تولى نائبه شرح للخطة التشغيلية وجدولها الزمني ، بعد ذلك تم توزيع المهام على المتطوعين والمتطوعات من قطاعات متنوعة في المجالات التي يرغبون العمل فيها بحسب خبراتهم والمهارات التي يتمتعون بها لخدمة الجمعية.

ومن جانبه ذكر الدكتور محمد الحويطي بأن البداية قوية تسير وفق ماخطط له، وبين أن انطلاق الجمعية بمكة المكرمة يضيف لها بصمة خاصة لشرف المكان، وما قد يجعل الفرصة كبيرة لإيجاد شراكات متنوعة يتم من خلالها تحقيق أهداف الجمعية ، وبين للمتطوعين ان ابناء وبنات الوطن هم أساس النهضة بتنوع مجالاتهم ، وهذا ماهو معهود من المجتمع المكي منذ القدم .

فيما قدم الحويطي شكره وتقديره لقاعة مكة الكبرى لاستضافتها للاجتماع الأول للجمعية والتي تعد بادرة غير مستغربة من المسؤولين في القاعة.