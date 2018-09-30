دموع تحسين في مأزق بعد اغتيال تاره فارس وتهديد شيماء قاسم

خالد الظفيري(صدى):

أعلنت الإعلامية الكويتية مي العيدان عن تلقي الفنانة العراقية دموع تحسين الفائزة بالنسخة الرابعة من برنامج ” ذا فويس ” للمواهب الفنية، تهديدات بالقتل، وسط موجة الاغتيالات التي تضرب العراق مؤخرا.

وأضافت العيدان، قائلة: ” دموع تحسين تكشف أنها تعرضت لرسائل تهديد بعد مقتل تاره فارس ” ، حيث كتبت دموع تحسين وفقًا للحساب الذي علق على منشور العيدان السابق: ” كلنا وصلتنا مسجات جايج الدور، مع الأسف نفسيات متخلفة مريضة غير واعية ماكو ثقافة وحشية مكبوتة بداخلهم؛ لكن إحنا ما نخاف من الموت ولا ممكن نتهرب من الموت كلمن بيومه، والله يحفظ الجميع ” .

يذكر أن الفنانة العراقية شيماء قاسم تعرضت للتهديد بالقتل منذ أيام بعد بعد مقتل تاره فارس ملكة جمال العراق.