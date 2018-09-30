أنباء عن مشاركة بيراميدز بدوري المحترفين

نواف السالم(صدى):

كشفت تقارير صحافية، أن نادي بيراميدز المصري مرشح بالتواجد في دوري المحترفين في الموسم المقبل 2019/2020؛ كما أن نادي المحرق البحريني ونادي كويتي آخر مرشحين للتواجد في الدوري في الموسم القادم.

وأوضح إبراهيم العيسى المشرف العام على الكرة بنادى المحرق البحرينى، على الاتفاق الذى تم بين الاتحاديين البحريني والسعودى لكرة القدم: ” الكلمات لا تصف شعور جماهير نادي المحرق بعد تنصيبه كأول نادٍ يمثل البحرين في الدوري السعودي. ”

ومن الجدير بالذكر، أن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، قد حول نادي الأسيوطي المصري إلى نادي بيراميدز عقب شراء النادي في الصيف الماضي والتعاقد مع أبرز لاعبي الدوري المصري بجانب تعزيز صفوف الفريق بعناصر محترفة أبرزها اللاعب البرازيلي كينو.