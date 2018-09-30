أنباء عن مشاركة بيراميدز بدوري المحترفين
كشفت تقارير صحافية، أن نادي بيراميدز المصري مرشح بالتواجد في دوري المحترفين في الموسم المقبل 2019/2020؛ كما أن نادي المحرق البحريني ونادي كويتي آخر مرشحين للتواجد في الدوري في الموسم القادم.
وأوضح إبراهيم العيسى المشرف العام على الكرة بنادى المحرق البحرينى، على الاتفاق الذى تم بين الاتحاديين البحريني والسعودى لكرة القدم: ” الكلمات لا تصف شعور جماهير نادي المحرق بعد تنصيبه كأول نادٍ يمثل البحرين في الدوري السعودي. ”
ومن الجدير بالذكر، أن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، قد حول نادي الأسيوطي المصري إلى نادي بيراميدز عقب شراء النادي في الصيف الماضي والتعاقد مع أبرز لاعبي الدوري المصري بجانب تعزيز صفوف الفريق بعناصر محترفة أبرزها اللاعب البرازيلي كينو.
شيّووووون[ عدد التعليقات: 140 ] نشر منذ 1 ساعة
صبر جميل والله المستعان
زائر[ عدد التعليقات: 2768 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههههههههههه مو ناقص الا نادي من بنجلاديش والفلبين
ابو سلطان[ عدد التعليقات: 387 ] نشر منذ 1 ساعة
أنباء عن مشاركة بيراميدز بدوري المحترفين خوفي يوصل للنهائي ويخطف الكاس مادمت مدعوم من ابو ناصر طول الله في عمره
رحال العمر[ عدد التعليقات: 38 ] نشر منذ 51 دقيقة
احنا عالمدرج ونتفرج …
عش رجب ترى عجب …
يازمن العجايب .. وش بقى ما ظهر …
الرأي رأيه والشور شوره …
لو يبغى يخللي 5 لاعبين رجال و5 نساء والحارس كنغر .. مالنا إلا نقول .. حااااااااااااضر.
رااايق[ عدد التعليقات: 5525 ] نشر منذ 41 دقيقة
هههههههههههههههههههه
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هااااا مين هناك *!!! لولولوووووششش * ههههههههههههههههههه