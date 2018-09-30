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طلقة نارية مجهولة المصدر تصيب شابا في صبيا.. والتحقيقات جارية

طلقة نارية مجهولة المصدر تصيب شابا في صبيا.. والتحقيقات جارية
تركي السالم(صدى):

أصيب شاب من سكان مدينة صبيا بمنطقة جازان، بعد تعرضه لطلقة نارية مجهولة المصدر في الظهر، وعلى الفور تم إحالته لمستشفى المحافظة لتلقي العلاج اللازم.

وحددت الرعاية الطبية مدة شفائه بأسبوعين، كما تباشر شرطة صبيا تحقيقاتها في الحادثة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف ملابساتها.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 19998 ] نشر منذ 58 دقيقة

لا حول ولا قوة الا بالله

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