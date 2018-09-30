طلقة نارية مجهولة المصدر تصيب شابا في صبيا.. والتحقيقات جارية
أصيب شاب من سكان مدينة صبيا بمنطقة جازان، بعد تعرضه لطلقة نارية مجهولة المصدر في الظهر، وعلى الفور تم إحالته لمستشفى المحافظة لتلقي العلاج اللازم.
وحددت الرعاية الطبية مدة شفائه بأسبوعين، كما تباشر شرطة صبيا تحقيقاتها في الحادثة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف ملابساتها.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 19998 ] نشر منذ 58 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34808 ] نشر منذ 47 دقيقة
طلقةالغدر
دائمآ تأتي في الظهر
لأن من أطلق الرصاصة جبان لايمتلك من الرجولة ولا ذره رجولة واحده😐