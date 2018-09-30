” المالية ” تعلن عن الميزانية المتوقعة لعام 2019

عادل الحربي(صدى):

أعلن وزير المالية محمد الجدعان، اليوم الأحد، عن البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة لعام 2019، خلال مؤتمرًا صحفيًا.

وأوضح ” الجدعان ” أنه من المتوقع أن تبلغ جملة النفقات في ميزانية العام 2019 نحو 1,106 مليار ريال مرتفعة عن المتوقع إنفاقه خلال هذا العام بحوالي 7%.

كما أنه من المتوقع بلوغ إجمالي الإيرادات حوالي 978 مليار ريال في العام 2019 وذلك بارتفاع نسبته 11% مقارنةً بالعام 2018.

وأكد ” الجدعان ” أن نمو الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام الحالي 2018، سجل نموًا ايجابيًا بمقدار 1.2% مقارنة بمعدل نمو سلبي قدره 0.8% لنفس الفترة من العام السابق.

وأوضح أن تعافي الناتج المحلي غير النفطي الذي سجل نموًا إيجابيًا بنسبة 1.6% مقارنة بنمو سلبي بمقدار 0.3% خلال الفترة المماثلة من العام السابق، ساهم في ذلك التعافي.

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