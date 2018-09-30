” صحة الرياض ” تنفذ خمس ورش عمل لبرنامج حصن

محمد السعران(صدى):

نفذت ” صحة الرياض ” مؤخرا خمس ورش عمل لبرنامج حصن بمركز السكر بمستشفى الايمان العام ، وذلك بحضور نحو ١٣٠ متدرب خلال الخمسة ايام تدريبية .

وناقشت الورش تدريب المستخدمين على الآلية الجديدة لطلب العينات المخبرية من المختبر الاقليمي ، والمختبر الوطني للأمراض المستهدفة بالتبليغ فور الاشتباة بها .

واستهدفت الورش المستشفيات الحكومية داخل مدينة الرياض ، والقطاعات الصحية داخل مدينة الرياض ، والفرق الميدانية للدرن ، ومنسقي المراكز الاستشارية للألتهاب الكبدي ج ، والمستشفيات الخاصة.

واستعرضت ورش العمل اساليب طلب وتسجيل العينات المخبرية للأمراض المستهدفة بالتبليغ (الكورونا،الدرن،الالتهاب الكبدي ج، …. ) في برنامج حصن للمراقبة الوبائية .

ويشار أن نظام حصن يحتوي حاليًا على وحدات عدة مثل: تقصي الأمراض المعدية والوبائية، تفشي الأمراض الوبائية، التطعيمات واللقاحات، مخزون مواد اللقاحات والتطعيمات، تنظيم العمل وإدارته، التبليغ، تقارير الصحة العامة،علمًا أنه ستضاف إليه وحدات جديدة في المستقبل.

وتكمن أهمية نظام حصن في توحيد العمليات والنماذج والتقارير الصحية في المملكة بأكملها بشكل الكتروني، والذي بدوره سيزيد دقة البيانات ويقلص الاختلاف في رصدها بين المناطق والمرافق التابعة لوزارة الصحة؛ حيث إن طريقة سير المعاملات في كثير من مرافق وزارة الصحة، إما غير آلية أو آلية بشكل جزئي، والحصول على المعلومات الصحية والإحصائيات بعمليات ورقية تسبب الكثير من الأخطاء ومراجعتها يتطلب المزيد من الجهد، مما يعقد ويؤخر عملية استرجاع المعلومات والتحقق منها وبتطبيق نظام حصن سيتم تلافي كل هذه المعوقات.