شاب ينفذ جريمتي قتل وفي الثالثة كانت المفاجأة

أوتاوا(صدى):

أثارت واقعة غريبة من نوعها الجدل بين رجال الشرطة والقضاء في كندا فبينما أقر رجل كندى يدعي ” ديلين ” في العقد الثالث من عمره بانتحار والده رجل الأعمال صاحب الـ71 نتيجة حالة إكتئاب؛ بسبب خلافات مالية إلا أنه عاد وارتكب جريمتي قتل أخرتين على التوالى لتعيد الشرطة فتح ملف التحقيق في قضية والده وتكتشف أن “ديلين” هو الذى قتل والده ولم ينتحر كما أدلى في التحقيقات وذلك بعد أن ورث عنه الملايين.

تعود الواقعة إلى تجريم ديلين و صديقه سميث بتهمة قتل شخص يدعى بوزما عام 2016 وبعد سنة، اتهم ديلين وصديقه بارتكاب جريمة قتل الشابة لورا بابكوك 24 سنة وهي كانت على علاقة مع ديلين عام 2012، وذلك قبل إقدامه على قتل والده.

وكشفت التحقيقات أن ديلين كذب على المحققين عندما قال لهم إنه شاهد والده للمرة الأخيرة قبل يوم من مقتله، لكن عثر على هاتف ديلين في بيت والده، كما عثر على حمضه النووي على المسدس الذي اشتراه ديلين والذي كان قرب القتيل، حيث قتله بإطلاق النار في عينه اليسرى بينما كان نائمًا.

وكان ديلين ورث الشركة عن أبيه عام 2006 حين كان الأب قد شرع في أعمال التوسع لشركته ، ومن المقرر أن يصدر الحكم بحق ديلين في 16 تشرين الثاني المقبل والحكم عليه بالمؤبد.