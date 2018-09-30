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بالفيديو والصور.. فيفي عبده في وصلة رقص على البحر

بالفيديو والصور.. فيفي عبده في وصلة رقص على البحر
أماني الغامدي(صدى):

أدت الفنانة المصرية والراقصة فيفي عبده، وصلة رقصة جديدة على أحد الأغاني السورية الشهيرة بفستان مكشوف، من أحد الشواطيء.

ونشرت ” فيفي ” مقطع فيديو لوصلة الرقص عبر حسابها الرسمي على ” انستجرام ” ، قائله ” قشطات عسلات فلات، من مصر أم الدنيا بحيي الشعب السوري على الأغنية الحلوة دي مؤلف وملحن ومطرب بحبكم أوي خمسة مواه “.

كما نشرت صورًا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها وهي ترتدي نفس الفستان الذهبي اللون فستان، معلقه ” وحشتوني أوي.. فستاني من مصمم الأزياء أحمد فايز.. بحبكوا أوي خمسة مواه “.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 53 ] نشر منذ 12 دقيقة

عقوز الدوأي مش بعألها….

[ عدد التعليقات: 4546 ] نشر منذ 8 دقائق

ياسي بورعي-
اكتب عادي اللهجه ماتطلع في الكتابه انما في النطق فقط-او عندك مشكله شي تاني-

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