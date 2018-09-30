فورد اكسبلورر واكسبيديشن 2019 تحصلان على نسخ جديدة

واشنطن(صدى):

خلال معرض ولاية تكساس الأمريكية، كشفت فورد عن أربعة نسخ جديدة من سيارات SUV الخاصة بها.

تُعد ولاية تكساس هي المسؤولة عن 25% من مبيعات طراز اكسبيديشن في الولايات المتحدة، ولهذا قامت فورد بتدشين نسخة تكساس منها لمكافأة عملاء الشركة الأوفياء هناك، حيث تستند على فئة Limited مع حزمة خاصة تضيف عجلات 22 إنش.

أما عن نسخة اكسبيديشن ستيلث الخاصة، فتأتي بتغييرات أكثر، حيث تحصل على العديد من اللمسات ذات اللون الأسود اللامع، بما يتضمن الشبك الأمامي، المرايا، أعمدة حزم الأمتعة بالسقف، العتبات الجانبية، لوح الحماية السفلي الخلفي، الإطار المحيط بالمصابيح، وبعض الشارات ذات اللون الأسود بالداخل مع تطريز باللون الأحمر، ووجود نظام تعليق متحكم دائم، إضافة إلى عجلات 22 إنش ذات لون أسود.

وبما أن النسختين يستندان على فئة Limited من اكسبيديشن، فنجد أنهما يأتيان بمحرك 3.5 لتر EcoBoost V6 بقوة 375 حصان و636 نيوتن.متر من عزم الدوران، إضافة لناقل حركة ذو 10 سرعات ونظام دفع رباعي اختياري.

نترك اكسبيديشن وننتقل إلى اثنين من النسخ الخاصة الجديدة لاكسبلورر، فنجد أن الأولى تأتي كنسخة فاخرة مستندة على فئة Limited مع خارجية محدثة بشكل طفيف عبر إضافة مرايا جانبية من الكروم وعجلات 20 إنش ذات نهايات مطلية.

تزداد التحديثات بالمقصورة فنجد مقاعد متعددة الأوضاع من جلد نيرفانا ذو الثقوب الصغيرة، إضافة لوجود مقود محدث ودواخل أبواب ذات لمسات من الجلد.

وأخيراً، قامت فورد أيضاً بالكشف عن نسخة الصحراء النحاسية من اكسبلورر، والتي تستند على فئة XLT، لتحصل على مرايا جانبية من الكروم مع عجلات 20 إنش لامعة ومقاعد جلدية مزدوجة اللون، إضافة لدواخل أبواب ذات لمسات جلدية تطابق لون المقاعد، دون الإعلان عن أسعار أي من النسخة الخاصة الأربعة، رغم تأكيد إمكانية طلبها نهاية العام الجاري.