” حساب المواطن ” يعلن عن موعد إيداع الدفعة الـ 11

نايف السالم(صدى):

أعلن برنامج ” حساب المواطن ” ، اليوم الأحد، عن موعد إيداع الدفعة الحادية عشرة لشهر أكتوبر لمستحقي الدعم من البرنامج بعد 10 أيام.

يذكر أن إيداع الدفعة العاشرة قد بلغ 2.3 مليار ريال؛ والتي حصل 49 % من الأُسر والأفراد المستقلين على الاستحقاق الكامل بمعدل 930 ريالاً كمتوسط دعم للأسرة الواحدة.