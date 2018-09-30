” حساب المواطن ” يعلن عن موعد إيداع الدفعة الـ 11
أعلن برنامج ” حساب المواطن ” ، اليوم الأحد، عن موعد إيداع الدفعة الحادية عشرة لشهر أكتوبر لمستحقي الدعم من البرنامج بعد 10 أيام.
يذكر أن إيداع الدفعة العاشرة قد بلغ 2.3 مليار ريال؛ والتي حصل 49 % من الأُسر والأفراد المستقلين على الاستحقاق الكامل بمعدل 930 ريالاً كمتوسط دعم للأسرة الواحدة.
M-512🐧[ عدد التعليقات: 864 ] نشر منذ 51 دقيقة
أتمنى يحساب المواطن تضعون الإعانة لمن هو محتاجها مثل الفقير وإلي ماعنده عمل اما انك تصرفها لمن هو بغنى عنها مثل الموظفين فما اعتقد له داعي ابد.
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1576 ] نشر منذ 4 دقائق
طيب ايش الجديد بالامر
في الاسبوع تكرروا هالكلام عشر مرات
طيب عارفين موعده لا تقدم ولا تاحر ف ليه مسوين له خبر ماادري