بالفيديو والصور.. جلسة تجميل لـ ” ريهانا ” في دبي بسعر خرافي

أماني الغامدي(صدى):

قدمت المطربة الأمريكية أول درس تجميل محترف، مع خبيري التجميل العالميين، بريسيلا أونو وهيكتور اسبينال، حيث ظهرت على المسرح في الاحتفالية الخاصة المقامة في فندق أرماني بدبي، موجهة رسالة للحضور، قائلة: ” هذه هي أول مرة لي هنا، لذا فلترأفوا بي عند توجيه أسئلتكم لي “.

ومن جانبها، وجهت إحدى الحاضرات سؤالا لريهانا، بخصوص السر وراء الحصول على بشرة مثالية، فردت ريهانا، قائلة: ” اعملي بجد ولا تنامي ” .

وتواجدت ريهانا في دبي من أجل الترويج لمستحضرات التجميل الخاصة بها ” فينتي بيوتي ” ، حيث حثت النساء ببعض نصائحها وحيلها الخاصة للاحتفاظ بجمالهن.

هذا وقد تراوحت أسعار الحضور إلى الاحتفالية الخاصة، ما بين 1000 و7000 درهم إماراتي أي ما يعادل 1906 دولار أمريكي.