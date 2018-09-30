وظيفة شاغرة بمجال المبيعات لدى باسمح التجارية

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة باسمح التجارية، باب التقديم على وظيفة شاغرة بمجال المبيعات، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف؛ للعمل بالشركة بمحافظة بيشة، تحت مسمى ” مندوب مبيعات ” .

وأوضحت الشركة أنه يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصل على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها، لافته إلى أن مهمة شاغل هذه الوظيفة هي التواصل الدائم مع الزبائن وترويج منتجات الشركة للعملاء في منطقته البيعية ” عمل ميداني ” .

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- حاصلاً على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها.

3- خبرة كحد أدنى سنتين.

وعن المهارات التي يجب توافرها في المتقدم، كالتالي ” مهارات عالية في الإقناع، التفاوض وكسب الزبائن، مهارات عالية في إعداد التقارير البيعية، القدرة على حل المشاكل، يجيد التعامل مع الحسابات، والقدرة على تحمل ضغوطات العمل “.

الواجبات والمسؤوليات:

1- ترويج وبيع منتجات الشركة إلى العملاء الحاليين وجذب عملاء جدد.

2- معرفة كافة المعلومات المتعلقة بالمنتجات وتقديم شرح وافٍ عنها للعملاء.

3- التأكد من رضا الزبائن عن المنتجات والخدمات المقدمة.

5- التواصل الدائم مع الزبون والتعامل الجيد وتقديم المنتج بأفضل الطرق.

6- تغطية كافة الزبائن على امتداد المنطقة الجغرافية التي يعمل بها المندوب.

7- تحصيل المستحقات من العملاء.

8- القيام بما يكلف به من مهام أخرى.

كما أشارت الشركة إلى أن التقديم متاح الآن وينتهي بتاريخ 2018/11/25م، وذلك من خلال الرابط التالي هنا