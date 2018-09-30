إغلاق مطار كانساي الدولي في اليابان بسبب الإعصار ” ترامي ” القوي

طوكيو(صدى):

أغلقت السلطات اليابانية المحلية، الأحد، مطار كانساي الدولي بسبب الإعصار ” ترامي ” القوي الذي ضرب مناطق جنوب غرب البلاد منذ ساعات.

وذكر تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن.إتش.كيه.) أنه تم إغلاق المطار الساعة 11 صباحًا (بالتوقيت المحلي لليابان)، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يظل مغلقًا حتى الساعة 6 صباح غد (بالتوقيت ذاته).

وتسببت الرياح القوية المصاحبة للإعصار ” ترامي ” في إصابة 40 شخصًا في محافظة (أوكيناوا) و 10 أشخاص آخرين في محافظة كاجوشيما. كما تسببت الرياح في انقطاع التيار الكهربائي عن مئات الآلاف من المواطنين، وإصدار السلطات أوامر لإجلاء أكثر من 26 ألف شخص في مناطق مختلفة من 8 محافظات غرب البلاد.

وتشهد اليابان سنويًا العديد من الأعاصير خلال فصل الصيف، لكن إعصار ” جيبي ” الذي اجتاح البلاد مؤخرًا تميز عن تلك الأعاصير بقوته الشديدة التي لم يشهد الأرخبيل مثيلاً لها منذ 25 عامًا على الرغم من أن خسائره البشرية والمادية أتت أقل مما كان متوقعًا.